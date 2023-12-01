محمود مسلم: مصر بذلت جهودا كبيرة للمصالحة الفلسطينية خلال الأعوام الماضية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر بذلت جهدا كبيرا خلال الأربعة أعوام الماضية في المصالحة الفلسطينية.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على شاشة قناة «الغد»، أن الكل يعرف أن من أرادوا الانتخابات هم من أرادوا حركة حماس هم من أرادوا سيطرة إسرائيل على الوضع، لكن الوضع الآن مختلف فهناك دماء كثيرة سالت، لذا يجب أن يكون لها ثمن وقدسية، وأن تتنازل كل الفصائل الفلسطينية عن طموحها في مقابل بقاء فلسطين.

حديث محبط وضعيف عن القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه استمع لعدد من القادة الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر الماضي عن القضية، وكان حديثا محبطا وضعيفاً، لكن 7 أكتوبر وضع حدا لحالة الإحباط، وما ارتكبته إسرائيل من عمليات إبادة حفز الفلسطينيين مجددا للقيام بدورهم والحفاظ على بلدهم.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها السياسي والدبلوماسي، لكن شكل المؤسسات الفلسطينية يحتاج إلى التجديد كثيرا، وليس هذا وقته وحديثه، ولكن علينا أن ننصب على الهدف، والذي يكمن حول إنهاء هذه الحرب بشكل فوري.