سفير مصر ببوليفيا: إقبال كبير من المصريين بالخارج على التصويت بانتخابات الرئاسة

كشف السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى بوليفيا، تفاصيل اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ببوليفيا، موضحًا أن الإقبال في تزايد مستمر.

توقعات بارتفاع عدد الناخبين

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الإقبال الضعيف يرجع إلى سبب أن اليوم الجمعة ليس إجازة رسمية، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين يومي السبت والأحد.

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.