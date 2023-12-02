أسعار اليورو اليوم السبت 2-12- 2023 في البنوك

شهدت أسعار اليورو اليوم السبت 2-12- 2023، استقرارًا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك المصرية اليوم، إذ سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري نحو 33.50 جنيه للشراء، وسجل 33.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، وسجل 33.80 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 33.50 جنيه للشراء، وسجل 33.89 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.50 جنيه للشراء، وسجل 33.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، وسجل 34 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، فيما سجل 34 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.88 جنيه للشراء، وسجل 34 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.