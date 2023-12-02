بدء تصويت المصريين في 4 دول آسيوية لليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أن تصويت المصريين بدأ في إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

تصويت المصريين بالخارج

وفي وقت سابق، نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .