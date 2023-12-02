استمرار تصويت المصريين في أستراليا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية (صور)
كتب:
حسن رمضان
05:19 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في أستراليا
واصلت البعثة الدبلوماسية المصرية في أستراليا استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي 2024.
وفي وقت سابق، أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى تواجد لجان الانتخابات في السفارة المصرية في كانبيرا، وفي القنصليتين فى مدينتي سيدنى، وملبورن بأستراليا، مشيرة إلى أن لجان المصريين في الخارج، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير محمود زايد، السفير المصري لدى أستراليا السفير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التصويت في اليوم الثاني يسير بشكل منتظم، مشيرا إلى وجود 130 ألف مصري في أستراليا.