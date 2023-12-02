استمرار تصويت المصريين في أستراليا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية (صور)

واصلت البعثة الدبلوماسية المصرية في أستراليا استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي 2024.

وفي وقت سابق، أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى تواجد لجان الانتخابات في السفارة المصرية في كانبيرا، وفي القنصليتين فى مدينتي سيدنى، وملبورن بأستراليا، مشيرة إلى أن لجان المصريين في الخارج، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير محمود زايد، السفير المصري لدى أستراليا السفير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التصويت في اليوم الثاني يسير بشكل منتظم، مشيرا إلى وجود 130 ألف مصري في أستراليا.