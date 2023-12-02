زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بنجلادش

ضرب زلزال، صباح اليوم، بنجلادش الدولة الواقعة شرق الهند بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت بنجلادش على مسافة 46 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كوميلا، شرق بنجلاديش وعلى مسافة 8 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من رامجانج.