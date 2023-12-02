السلطات الأوكرانية تعلن حالة التأهب للتحذير من غارات جوية بعدة مناطق

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم، حالة تأهب للغارات الجوية في عدة مناطق بينها دنيبروبيتروفسك وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، هاجمت قوات المظلات، باستخدام مسيرة «لانسيت» بنجاح القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في خيرسون، ما أدى إلى تدمير الأفراد والمركبات المائية والمعدات العسكرية للأفراد العسكريين الأوكرانيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن لن يتم التصويت في «مجلس الشيوخ» الأمريكي على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا قبل 11 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن المشرعين يحاولون إيجاد حل وسط بشأن سلامة وأمن الحدود الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.