هل يجوز وضع آية من القرآن أو الأذان نغمة للموبايل؟.. أزهري يجيب

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنَّ وضع القرآن الكريم أو الأذان نغمة للموبايل غير مشروع، وذلك لما في ذلك من عبث بقدسية القرآن الكريم الذي أنزله الله للذكر والتعبد بتلاوته، كما أن فيه إحداثًا للبس وإيهامًا بدخول وقت الصلاة، مستشهدًا بقول الله تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].

حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول

وأضاف «لاشين» أن القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى باحترامه وتعظيمه وحسن التعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملنا مع غيره، ولذلك لا يليق أن نجعل القرآن الكريم مكان رنَّة الهاتف المحمول، متابعًا أنَّه يمكن للإنسان أن يعتاض عن ذلك بأناشيد إسلامية أو مدائح نبوية تتناسب مع قِصَر رنَّة الهاتف، أمَّا كلام الله تعالى فله قدسيته وتعامله الخاص اللائق به.