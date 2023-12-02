فنانون مصريون يصوتون في الانتخابات الرئاسية بالخارج.. «المشاركة واجب وطني»

حرص عدد من الفنانين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتي شهدت توافد كبير من المصريين المقيميين بالخارج على التصويت والمشاركة الإيجابية.

أحمد بدير يصوت في السفارة المصرية بلبنان

وكان أول من أدلى بصوته في بيروت الفنان أحمد بدير، وقال لــ«الوطن» إن المشاركة حق لكل مواطن وواجب وطني، ويجب على كل المصريين في جميع أنحاء العالم أن يشاركوا في العرس الديمقراطي، لأنها امتداد لما بدأوه في 30 يونيو.

وفد من الفنانين يدلون بأصواتهم في الانتخابات بالسعودية

وقال أشرف عبد الباقي لـ«الوطن»، إنه حرص على الإدلاء بصوته في السعودية أثناء وجوده في رحلة عمل، مشددًا على أن المشاركة واجب وطني وأنه يجب على الجميع المشاركة سواء في الانتخابات.

أما ميرهان حسين، فقالت إنها كانت سعيدة للغاية للإدلاء بصوتها وأنها ذهبت بصحبة عدد من الفنانين أمس الجمعة، وقالت أنها شعرت بحب كبير وإنتماء من الجميع وأنه كان هناك أعداد كبيرة مشاركة في الإنتخابات في السعودية، وقالت أن كان هناك ترحيب كبير من جميع الفنانين الذين كانوا متواجدين، مؤكدة أنه يجب على كل المصريين المشاركة بأصواتهم في الإنتخابات لأنه واجب على كل مواطن.

وقال خالد تاج الدين: «المشاركة في الانتخابات واجب وطني، والمشاركة شعور طيب للغاية، فأنا وصلت إلى السعودية صباح اليوم من أجل العمل وصادف ذلك أول يوم من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والناس عندها وعي كبير ومش مهم تختار مين المهم تنزل تشارك بصوتك لأن صوتك المفروض أمانة لازم تشارك لأننا مواطنين أحرار وقمنا بثورة 30 يونيو من أجل إثبات أننا مواطنين أحرار لدينا كلمة وصوت».