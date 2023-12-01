أشرف عبد الباقي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالسعودية

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالمملكة العربية السعودية.

وأدلى الفنان أشرف عبد الباقي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر بالسعودية.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالخارج

كما أدلت الفنانة بدرية طلبة، والشاعر خالد تاج الدين، على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، في المملكة العربية السعودية.

بينما شاركت الفنانة آيتن عامر، في الانتخابات الرئاسية، بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية في السعودية.

أحمد بدير يدلي بصوته فى لبنان

فيما أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية، خلال وجوده في لبنان.

ويستمر التصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، على مدار 3 أيام، إذ تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد المقبل.