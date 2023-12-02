الأوبرا تستضيف معرض «ثلاثة عقود» للفنانة التشكيلية أماني زهران

تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضا جديدا للفنانة التشكيلية أماني زهران، بعنوان «ثلاثة عقود»، وذلك بقاعة صلاح طاهر، يوم الخميس المقبل، الموافق 7 ديسمبر الجاري، ويستمر المعرض إلى يوم 16 من الشهر نفسه.

30 لوحة فنية

وقالت أماني زهران لـ«الوطن»، إن المعرض بعنوان «ثلاثة عقود» قضيتها في حضرة الفن وبلاط صاحبة الجلالة، منذ تخرجي من كلية الفنون الجميلة عام 1993 حتى الآن، ويضم حوالي 30 لوحة فنية بألوان الزيت والأكريليك و20 لوحة من رسومي الصحفية، ولوحات من مشروع تخرجي من كلية الفنون الجميلة عام 1993.

وتابعت «اللوحات تفاصيل عشتها بكل تفاصيلها مع اللوحات التي شهدت أفراحي وأطراحي نجاحاتي وإخفاقاتي، ومع الفن، الشريك الذي لم يخذلني أبدا، كلما اأعطيته من العمل والمثابرة والاستمرار- ولو النذر القليل - يمنحني الكثير من السعادة والرضا والدهشة والسحر والغموض، ربما لم أحقق الكثير في خلال رحلتي الفنية وربما حققت، ولكن يحسب لي إنني تركت بصمة تحمل اسمي وشخصيتي، ولم أمر مرور الكرام في الحياة.

وذكرت، أن مواعيد المعرض تبدأ من 10 صباحا إلى 2 ظهرا، ومن 4 مساء ماعدا الجمعة.