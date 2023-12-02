بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية: شعب مناضل وروحه صلبة

أكدت وزارة الخارجية البوليفية، دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الجهود الدولية السلمية

وقالت الخارجية، باسم شعب وحكومة بوليفيا تُحيي وتعرب عن تضامنها الأخوي مع دولة فلسطين، في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، وفي هذه المناسبة، نؤكد التزامنا مع القضية الفلسطينية، وتعترف وتشهد للروح الصلبة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده.

وأضافت، وتماشيا مع نهجنا السلمي، تؤكد التزامها مع كل الجهود الدولية السلمية والتفاوضية، التي تؤدي بالنتيجة إلى حل هذا الصراع، بتعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة، بالحدود الدولية قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

كانت الخارجية البوليفية، أعلنت في أواخر شهر أكتوبر الماضي، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة، وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.