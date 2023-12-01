محمود مسلم: إسرائيل لا تريد أن تسمع صوتا في العالم يتحدث عن انتهاكاتها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر كانت تسعى للهدنة الإنسانية منذ الأيام الأولى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فكان الهدف الأول منها دخول المساعدات عبر معبر رفح، وكنا نأمل أن تستمر هذه الهدنة للوصول ما نصبو إليه وهو إقامة سلام عادل وحل شامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين.

إسرائيل لا تريد أن يسمع العالم انتهاكاتها

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على شاشة قناة «الغد»، أنه من الغريب أنه عندما ارتفع صوت إسبانيا ضد إسرائيل بدأت الأخيرة استدعاء السفير الإسباني، وهذا دليل أن إسرائيل لا تريد أن تسمع صوتا في العالم يتحدث عن انتهاكاتها للقانون الدولي وانتهاكاتها لكل القيم الإنسانية وقيم حقوق الإنسان.

تعاطف عالمي مع القضية الفلسطينية

وتمنى أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي دور فاعل في وجود هدنة، متمنيا أيضا أن تتحرك الإنسانية، قائلا إن الرهان على الشعوب أكثر من الحكومات، فمن المرات القليلة التي تحظى القضية الفلسطينية بتعاطف شعبي وإنساني كبير في كل دول العالم، وما زال هناك مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية بأمريكا وأوروبا وعدد من الدول، ومن ثم التضامن الإنساني مع فلسطين قد يدعو الحكومات لتغيير موقفها بشكل أو بآخر.