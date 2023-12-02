رئيس «بني عبيد» بالدقهلية يعلن جاهزية 19 مقرا لاستقبال الناخبين

عقدت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اجتماعا طارئا مع مديري المدارس التي ستشهد وجود مقرات انتخابية بها، وذلك لمتابعة الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية.

وقال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، خلال الاجتماع بحضور أشرف الغرباوي مدير الإدارة التعليمية، إنه تم عقد الاجتماع مع مديري 18 مدرسة بها لجان انتخابية، وذلك لوضع خطة العمل والاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس في الخارج، وتنطلق في الداخل من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

توفير مولد كهربائي في كل مدرسة

وشدد رئيس المركز على نظافة وجاهزية دورات المياه وخزانات مياه الشرب ونظافة أماكن اللجان الانتخابية، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية وتوفير مولد كهربائي بكل مدرسة ليكون بديلاً في حال انقطاع الكهرباء، مع التأكيد على وجود طفايات الحريق صالحة للاستعمال وبحالة جيدة.

مظلات داخل وخارج اللجان

وأكد رئيس المركز أنه سيتم عمل مظلات داخل وخارج اللجان لتكون ساحة انتظار للناخبين وكبار السن وتسوية وتمهيد جميع ونظافة الطرق المؤدية من وإلى اللجان لسهولة الحركة المرورية ووصول الناخبين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا «سنكون جاهزين ومتواجدين طيلة أيام الانتخابات، ولا بد من تعاون وتكاتف الجميع ونعمل جميعا بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين».

وأوضح رئيس المركز أن عدد مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المركز 19 مقرا تشمل 23 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين 93966 ناخبا.