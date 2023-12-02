4 ضوابط لاستخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات الرئاسية.. اعرفها

تفتح السفارات والقنصليات المصرية على مستوي العالم أبوابها أمام الناخبين، بحسب التوقيت المحلي بكل دولة، في اليوم الثاني للاقتراع في انتخابات الرئاسة 2024، وحددت الهيئة 4 ضوابط لاستخدام الحبر الفوسفوري بعد التصويت في الانتخابات، بعد تأكد رئيس اللجنة غمس الناخب إصبعه فيه، وهي كالتالي:

1- يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

2- لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

3- التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

4- يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

من حق كل مصري بالخارج أن يدلي بصوته

ووفقاً للهيئة، يحق لكل مصري مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحدّدة للانتخابات، سواء كان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمّن الرقم القومي.

الانتخابات تجري في 121 دولة حول العالم

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقرر لكل دولة.