أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 23-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار الأسماك اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق المصرية، بعد أن سجلت الفترة الماضية انخفاضا ملحوظا.

أسعار السمك البلطي

وأوضحت البوابة، أنّ أسعار الأسماك اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق تتراوح بين 64 و72 جنيها بالنسبة لسعر كيلو البلطي، أما سعر فيليه البلطي فيتراوح بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض بين 65 و105 جنيهات، والقراميط بين 30 و50 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم الخميس في الأسواق بين 200 و320 جنيها، والكابوريا بين 40 و210 جنيهات، والبربون بين 60 و70 جنيها، والدنيس بين 90 و190 جنيها، وسعر الجمبري بين 300 و400 جنيه، أما سعر البوري فيتراوح بين 85 و105 جنيهات.