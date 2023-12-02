منزل عضو بالكونجرس الأمريكي يتعرض للتخريب.. و«الجناة» يتركون رسالة بشأن غزة

تعرض منزل آدم سميث، العضو الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، لأعمال تخريب حيث قام أشخاص بكتابة رسائل على جدرانه تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

شرطة بالفيو تحقق في الواقعة

وذكرت الصحيفة أن الشرطة حققت في الواقعة التي جرت أمس الأول، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم القبض على أي شخص، كما أفاد مكتب سميث في بيان، بأنه تمت كتابة رسائل داعمة لوقف إطلاق النار في غزة على جدران منزله باستخدام بخاخ طلاء أحمر اللون مثل المستخدم في رسم الجرافيتي.

ويوم 28 من أكتوبر الماضي، أعلن سميث دعمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حق الدفاع عن نفسها عقب عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية.

الولايات المتحدة تواجه انتقادات واسعة

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات واسعة منذ دعمها للاحتلال الإسرائيلي ودعمها لقتل المدنيين الفلسطينيين خلال القتال الدائر في غزة.

وسبق أن واجه سياسيون ومشرعون أميركيون انتقادات بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وبسبب مقتل المدنيين الفلسطينيين خلال القتال الدائر في غزة، وبحسب صحيفة واشنطن بوست، واجه أيضًا الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، انتقادات واسعة وقوية من المصوتين حتى العمال في إدارته انتقدوا بايدن بسبب دعمه لإسرائيل.