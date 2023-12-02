بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان بدء الاقتراع في اليوم الثاني ومتابعة للسفارات والقنصليات حول العالم، بتقنية الفيديو كونفرانس.

تصويت المصريين بالخارج

وبدأ الاقتراع بالخارج منذ أمس الجمعة ويستمر حتى غداً الأحد اليوم الثالث والأخير، وفقا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مدة تصويت المصريين بالخارج.

الانتخابات الرئاسية

ووفقاً للهيئة، يحق لكل مصري مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجوداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحدّدة لـ انتخابات الرئاسة، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمّن الرقم القومي.

الانتخابات تجري في 121 دولة حول العالم

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.