توزيع 40 طن سكر في عدة مراكز الشرقية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، توزيع 40 طن سكر بقرى ومدن المحافظة، بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية، موضحة أنه تم بيع 2 كيلو سكر لكل مواطن بسعر 27 جنيها.

توزيع سكر بأسعار مخفضة في الشرقية

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم توزيع أطنان السكر الأبيض بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الإدارات والمكاتب التموينية خلال اليومين الماضيين، بسعر مخفض، نزولا على حاجة المواطن وتنفيذا لخطة الدولة بخفض أسعار السلع الغذائية.

وأوضحت أن توزيع السكر تضمن 2 طن في الصالحية الجديدة، تحت إشراف مدير الإدارة نشأت غنيم، كما تم توزيع 3 أطنان في أولاد صقر تحت إشراف مدير الإدارة محمد شعير، و2 طن في قرية تلراك، وطن سكر في جزيرة الشافعي، بينما جرى توزيع 4 أطنان بقرى منيا القمح تحت إشراف مدير الإدارة علي عبد المحسن، وطن سكر في القرين بتنسيق من مدير الإدارة مجدي الصفطي.

أماكن توزيع السكر في الدقهلية

كما تم توزيع طن بالهوابر ديرب نجم، بإشراف مدير الإدارة أحمد فراج، و4 أطنان في الحسينية، و2 طن بكفر صقر، و3 أطنان بمشتول السوق في قرى العجمي والصحافة تحت إشراف نشوى رابح، بينما جرى توزيع 9 أطنان في العاشر من رمضان، و13 ألف طن في أبو كبير.

وتواصل المديرية سعيها للوصول إلى كل قرى ومدن المحافظة لتوزيع السكر بسعر مخفض، تخفيفًا عن كاهل المواطن المصري ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.