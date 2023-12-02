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سفير مصر بطوكيو: العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ أمس

كتب:

شريف سليمان
10:26 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
الانتخابات

الانتخابات

قال السفير محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو، إنّ الساعة تخطت الآن الخامسة مساءً في اليابان، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قدمت التسهيلات من أجل تيسير الانتخابات.

وأضاف «أبو بكر» في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بخاصية فيديو كونفرنس، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «الأمور تسير بشكل منتظم منذ أمس، وتم الالتزام بالمواعيد، حيث بدأت الانتخابات في التاسعة صباحا، واستمرت حتى التاسعة مساءً».

وتابع: «نشرنا التعليمات عبر صفحة السفارة، ونراعي أن المصريين ينتشرون في كل أنحاء اليابان، ونقدر مَن يشارك مِنهم».

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