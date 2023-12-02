المصريون بالخارج يسطرون ملحمة وطنية جديدة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات مصورة من عدة بلدان لتوافد المصريين بالخارج على لجان الاقتراع للتصويت واختيار الرئيس القادم للبلاد في ثاني أيام الانتخابات.

وأشارت القناة إلى أنه لليوم الثاني على التوالي وبمشاركة مميزة وحشد كبير، حرص آلاف المصريين في الدول العربية على التوافد لمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، حيث تشهد اللجان إقبالا كثيفا من قبل الجالية المصرية، في مخلف دول العالم.

وانطلق تصويت المصريين في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا و في العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.