صلاح مغاوري: إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات مظاهرة حب لبلدهم

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ إقبال المصريين على السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في 121 دولة أمس الجمعة في أول أيام انتخابات رئاسية للمصريين بالخارج كان كبيرا، رغم أنه كان يوم عمل عادي، مشددًا على أن هذا الأمر يعبر عن حالة الوعي السياسي كما أنه مظاهرة حب لمصر.

وأضاف مغاوري في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «المشهد كان مبهرا للغاية، حيث إن إحساس المصريين في الخارج بالوطن عالي جدا، كما أن انتماءهم شديد لأنهم يفتقدون بلدهم وذويهم».

شعور وطني

وتابع الكاتب الصحفي، بأنّ إقبال المصريين على لجان الاقتراع المنتشرة في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج كان مبعثه شعور بالواجب الوطني وأن عليهم مسؤولية في هذه اللحظات التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

الإقبال على الانتخابات في الدول العربية كان كبيرا

وذكر أن الإقبال على الانتخابات في الدول العربية كان كبيرا، حيث أقامت سفارة مصر في الكويت بمنطقة المعارض المقر الانتخابي لأن أعداد الناخبين كبيرة، مشيرًا إلى وجود فرصة تمتد ليومين حتى يزداد الإقبال ليفوق ما كان عليه الحال في اليوم الأول.