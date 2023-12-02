سفير مصر بأستراليا: إقبال متزايد للتصويت بالانتخابات الرئاسية اليوم

وجه السفير ياسر هاشم من ملبورن بأستراليا، الشكر والتقدير للدعم الفني، متابعا: «نشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، الساعة لدى أستراليا 7 وربع مساء، ومر اليوم الأول من الانتخابات بسهولة ويسر».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات: «إقبال المواطنين اليوم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بأستراليا متزايد للغاية، رغم من الطقس السيئ».

وتابع أن هناك توافد لمجموعات كبيرة من ولايات أخرى غير فيكتوريا، متوقعا زيادة الإقبال غدا الأحد، في ضوء الجهود التي نقوم بها مع تجمعات الجالية المصرية.