«التعليم» تحدد بداية الترم الثاني 2024 في المدراس.. هل تغير الموعد؟

أكّدت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي أنَّ موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون يوم الأحد 14 يناير 2024، وموعد بداية الترم الثاني 2024، سيكون يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

عدد أيام الدراسة

وأوضحت أن عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2024، ستكون 14 أسبوعًا، على أن تكون امتحانات الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024.

الأسبوع الأخير للدراسة

وشددت على ضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعة لجميع الصفوف المختلفة، وطالب الطلاب بالاهتمام بالمراجعات والمواد الدراسية الموجودة في الكتاب المدرسي.