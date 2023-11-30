مواصفات الأسئلة وتوزيع درجات امتحان العلوم لطلاب الإعدادية «دمج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان العلوم الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية المدمجين في الصفوف الأول والثاني والثالث، وتوزيع الدرجات والأسئلة وعدد الأسئلة وأنواعها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يراعى في امتحان الطلاب ذوي الإعاقة الحركية «إعاقة في اليد»، ولا يستطيعون استخدام أيديهم أو ذوي الإعاقة البصرية أن يتم إعفاؤهم من امتحانات الهندسة العملية، كما يتم إعفاؤهم من أداء الامتحانات العملية مثل «الرسم والتجارب العملية».

مواصفات أسئلة امتحان العلوم

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تعطي الأسئلة مستويات الصعوبة الدراسي للطلاب المختلفة لتكون قادرة على تمييز الاختلاف بين مستويات التحصيل الدراسي.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب المختلفة.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياعتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصنف - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن حجم الخط - المسافات بين السطور الهوامش العناوين التعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الأعطال التعرية والطباعة.

أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها

- الصفين الأول والثاني الإعدادي : 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال (16) درجة.

- الصف الثالث الإعدادي ( التاسع) :4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات.

- الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول: تكون الدرجة لكل من:

- الصفين الأول والثاني الإعدادي 14 درجة للامتحان التحريري، و11 درجة للامتحان العملي، ويخصص 20 درجة أعمال سنة، تقسم كما يلي «5 درجات مواظبة، و5 درجات سلوك، و10 درجات اختبارات الشهور»، وتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة.

- يتم امتحان الطلاب في الأجزاء النظرية، على أن يتم التنسيق مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ويمكن أن يؤدي الطالب أو الإعاقة الامتحان في هذه المواد إذا رغب ولي الأمر، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة للصفين الأول والثاني الإعدادي توزع كما يلي: 80 درجة الامتحان التحريري (لا يوجد درجات للامتحان العملي)، ويتم حاصل ضرب درجة الورقة الامتحانية (14 درجة في المعامل / 10) لتصبح الدرجة من 80 درجة، ويخصص 20 درجة أعمال سنة، كما يلي (5 درجات مواظبة، درجات سلوك، 100 درجة اختبارات الشهور).

- الصف الثالث الإعدادي: 20 درجة.

- أن تشمل أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الصفوف (الأول، الثاني، والثالث الإعدادي).

- أن تتضمن جزئيات السؤل الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي الصفوف الدراسية الثلاث «الأول الثاني والثالث الإعدادي» الفصل الدراسي الأول .

- أن يكون السؤال الواحد الإجابة واحدة محددة وصحيحة مع البعد عن الاحتمالات.

- أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية: الأسئلة الموضوعية وتشمل الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المزدوجة، الإكمال المقيد وإعادة الترتيب المصطلح العلمي.

- الأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة وتشمل «الشرح، والتفسير، والمقارنة، والتوضيح، والفكر، والسبب، وماذا يحدث لو، وما وظيفة»، ولا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان «مزيد من المعرفة».

- الزمن المخصص للإجابة على الورقة الامتحانية: ساعتان بما فيها وقت المراجعة.