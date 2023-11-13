«تجارية القاهرة»: وفرة في معروضات الملابس الشتوية.. والأسعار تناسب الجميع

توقعت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، أنّ يكون موسم الملابس الشتوية المقبل، منتعشًا في حركة البيع والشراء، ذلك لوجود عدد من المناسبات السعيدة والأعياد خلال فصل الشتاء المقبل، أولها الاحتفال بأعياد الميلاد ثم عيد الفطر شهر أبريل المقبل.

هيكل: لدينا وفرة من معرضوات الملابس الشتوية

وأضافت «هيكل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الملابس الشتوية، متوفرة في الأسواق بكثرة، الأمر الذي يعكس توافر كل المنتجات في الأسواق بلا استثناء، مشيره إلى أن أسعار المنتجات ستكون مناسبة للجميع، نتيجة توافر كل الخامات والأشكال المناسبة للمواطنين: «لدينا وفرة من المعروض».

ولفتت إلى أنّ تخفيضات الجمعة المقبلة، التي أُطلق عليها اسم «البلاك فرايداي» سيشارك بها عدد من محال الملابس بحرية تامة، إذ إنّ تلك المناسبة عالمية، يشارك فيها من يرغب، في حين لا تجبر الغرفة أو الحكومة المصرية أيًا من المحال التجارية على المشاركة في مثل تلك التخفيضات التي تصل نسبتها إلى 70% على بعض الملابس.

وأوضحت عضو شعبة الملابس الجاهزة أنّ أسعار الجاكيت نوعية «ووتر برووف» تبدأ في بعض المحال من 100 جنيه بحسب خامات التصنيع والمنتج النهائي المقدم للمشتري.

وشددت على أنّ المشاركة في تخفيضات الجمعة المقبلة ستكون حرية شخصية للجميع، كما يوجد رقابة بشكل عام على المنتجات المعروضة في الأسواق من الجهات التنفيذية في الحكومة: «لو فيه منتج رديء أو مشاكل بين المستهلك أو محل تجاري، فوفقّا للمدة أو الفترة الزمنية التي حددها القانون، يحق للمواطن الحصول على حقه سواء اشتري المنتج في البلاك فرايدي أو في أي وقت آخر».

وتابعت: «عندنا مراقبة قوية على الأسواق، ولو حد اشتري حاجة في البلاك فرايداي وفيها مشكلة فيقدر يرجعها بالفاتورة وياخد حقه، والسوق بها الكثير من الخامات المتنوعة التي تلبي احتياجات الجميع بحسب متوسط دخل الفرد».