هل حان وقت ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع انخفاض الحرارة؟.. الأرصاد توضح

على مدار الساعات القليلة الماضية، بدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء مقارنة بالأيام الماضية؛ الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يعتقدون أن فصل الشتاء أتى، وحان وقت ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الملابس المناسبة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى بدء فصل الشتاء رسميا.

ما الملابس المناسبة لحالة الطقس الأيام المقبلة؟

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح للوطن أنه ومع بدء الشعور بانخفاض درجات الحرارة، أصبح هناك حاجة لارتداء الملابس الخريفية، إذ أنه يكون هناك فرق في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، لنشعر بالبرودة في فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ليصبح الوقت مناسبا لارتداء الملابس الخريفية والتخلي عن الملابس الصيفية.

وأضافت غانم أنه لم يحن وقت ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بعد، لافتة إلى أنه يجب اصطحاب معطف خفيف عند الخروج في الصباح أو الليل، لافتة إلى أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة يكون مع بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل، ليكون الوقت مناسب حينها لارتداء الملابس الشتوية، إذ تنخفض درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام، ليصبح هناك حاجه لارتداء تلك الملابس الثقيلة.

هل نشهد ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى؟

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن خلال الفترة المقبلة لم نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مرة أخرى، ولكن تظل الدرجات حول المعدلات الطبيعية، كما أننا نشهد انخفاضها عن المعدلات الطبيعية في بعض الأيام، لتتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 26 و28 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وعن الظاهرة المسيطرة على حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، فتكون الأجواء الخريفية التي تتسم بسمات فصل الشتاء بشكل طفيف هي المسيطرة، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وصولا إلى موعد فصل الشتاء رسميا.