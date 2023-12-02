رئيس «مصر السلام» يوضح آليات المؤسسة في متابعة الانتخابات الرئاسية

قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة تعمل على متابعة الانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، من خلال المرصد الدائم الخاص بالمؤسسة من أجل المتابعة والرصد، وإنشاء التقارير بشكل السليم في نهاية الانتخابات بالملاحظات وغيره.

آليات الرصد والمتابعة

وأوضح «فوقي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعمل على متابعة عملية تصويت المصريين في الخارج من خلال عدة آليات: أعضاء المرصد من المتابعين ضمن وفد المؤسسة الموجود في جنيف، أعضاء المؤسسة المصريين المقيمين في الخارج، وقاعدة بيانات متطوعي المؤسسة.

ولفت إلى أن المرصد يعمل من خلال غرفة العمليات على متابعة وتحليل التغطية الإعلامية لسير العملية الانتخابية أو تصريحات رسمية من حملات المرشحين أو الجهات الحكومية المختلفة وأيضا تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في الإعلام المصري والأجنبي.

تعاون المؤسسة مع الوطنية للانتخابات

وأوضح رئيس مصر السلام للتنمية أن المرصد يحرص على يحرص المرصد على تلقي أي ملاحظات من المصريين في الخارج حول سير العملية الانتخابية من خلال وسائل الاتصال الرسمية للمرصد، هذا بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قال فوقي: «عملنا على المتابعة والرصد يتضمن إحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التي تصدر عن المرصد».

وفي الوقت الحالي، يعمل فريق مصر السلام علة تحليل وتجميع كافة المعلومات والتصريحات، من أجل ضمها للتقرير النهائي الذي سوف يرصد عن المؤسسة بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل في الداخل والخارج وإعلان النتيجة.