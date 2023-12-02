«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين بعمان للمشاركة في ثاني أيام الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد الناخبين من المصريين بالخارج في سلطنة عمان، على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وقالت الحملة الرسمية: يمكنكم أيضا مشاركتنا بفيديوهات وصور، مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357

ومن الجدير بالذكر، أن تصويت المصريين في الخارج، بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر، ومستمر لليوم 2 ديسمبر، وغدا 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.