انطلاق فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية في سينما الهناجر غدا

تنطلق «أسبوع السينما الفلسطينية»، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة السادسة من مساء الغد، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل «من تحت الركام» إخراج آن تسوليس، وتعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

تفاصيل «أسبوع السينما الفلسطينية»

يذكر أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي المشرف على النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.