القضية الفلسطينية في قلب السينما المصرية.. حرق علم ورفض مصافحة

لا يقف الفنان في معزل عن القضايا الكبرى التي تمس الأوطان والعروبة، وفي القلب منها القضية الفسطينية، والتي تمر بواحدة من أزماتها في الوقت الراهن مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى لتصفية القضية برمتها، وتهجير الفلسطينين، باستخدام القصف المتعمد من خلال هجمات مستمرة تجاه المستشفيات والمنشآت وسقوط الآلاف من الشهداء والضحايا.

وفي الوقت الذي استنفر فيه أهل الفن هممهم وحولوا حساباتهم على منصات السوشيال ميديا لدعم فلسطين، ورفض هجمات الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، قرروا المشاركة في الساعات الماضية في مسيرات تضامنية للتعبير عن غضبهم إزاء ما يحدث.

السينما المصرية تدعم غزة

ولم تغفل السينما في كثير من أفلامها، مناصرتها للقضية الفلسطينية، ورفض الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه ضد غزة، وترصد «الوطن» عدد من هذه الأفلام والمشاهد التي ركزت على دعم فلسطين في المقام الأول:

صعيدي في الجامعة الأمريكية

عام 1998 في أحد مشاهد فيلم صعيد بالجامعة الأمريكية قام الفنان محمد هنيدي بحرق العلم الإسرائيلي وسط ساحة الجامعة، تعبيرًا عن رفضهم للكيان المغتصب للأرض.

فيلم أصحاب ولا بيزنس

عام 2001 ذهب كريم نور ويقوم بدوره مصطفى قمر في فيلم أصحاب ولا بيزنس، بالذهاب إلى فلسطين لتصوير برنامج ترفيهي، ليجد نفسه يصور مشهدًا غير متوقع عندما يقوم شاب فلسطيني بتفجير نفسه في أحد كمائن الاحتلال الاسرائيلي.

فيلم السفارة في العمارة

عام 2005 قدم الزعيم عادل إمام، فيلم السفارة في العمارة، والذي يضطر فيه شريف خيري، لرفع دعوى قضائية لطرد السفير الاسرائيلي من العمارة التي يقطن بها، حيث يسكن بشقة مجاورة، ويردد هتافه الشهير «يا أنا يا السفارة في قلب العمارة»، فضلا عن مقتل الطفل الفلسطيني الصغير على يد الكيان الصهيوني.

عندليب الدقي

عام 2008 وفي أحد مشاهد فيلم عندليب الدقي، رفض فوزي والذي يقوم بدوره محمد هنيدي في مصافحة رجل أعمال اسرائيلي، والذي تعرّف عليه من «طاقية» صغيرة يضعها على رأسه، وأكد له أنه لا يتعاون مع من يقتل أشقائنا في غزة.