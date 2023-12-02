بأنبوبة أوكسجين وكرسي متحرك.. مصري بالكويت يصر على التصويت في الانتخابات

أصر أحد المصريين المقيمين في دولة الكريت، على التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الجارية، إذ لم تمنعه ظروفه الصحية من الحضور والمشاركة في العرس الانتخابي، فوصل إلى اللجنة على كرسي متحرك وهو حامل علم مصر بيده.

مواطن على كرسي متحرك في الانتخابات الرئاسية

ظهر المواطن المصري خلال لحظة وصوله لمقار اللجنة الانتخابية ويساعده أبناء الجالية في تحريك الكرسي وحمل جهاز التنفس، في مشهد مؤثر يحمل رسالة حب الوطن، وأن الوطن أولًا، إذ حرصوا على النزول والمشاركة لممارسة حقهم الدستوري.

من جانبه، أكد محمود عشيش، منسق حملة مواطن في دولة الكويت لـ«الوطن»، توافد أبناء الجالية المصرية بالكويت منذ الصباح وقبل افتتاح اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت.

وأضاف منسق الحملة، أن أهم ما يميز اليوم وصول أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت بسيارة إسعاف مجهزة، ومحاط بالعديد من الأجهزة الطبية إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بالكويت، فرغم ظروف مرضه جاء لإدلاء بصوته الانتخابي ولم يفرط بحقه الدستوري الذي أقره له الدستور كمواطن مصري.

وكانت فتحت السفارة المصرية بالكويت والقنصليات أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا اليوم بالتوقيت المحلي، وأحتشد المصريون المقميون في دولة الكويت من قبل بدء العملية الانتخابية، واصطفوا في طوابير لانتظار فتح الأبواب.