إجراءات نقل عداد كهرباء باسم المشترك الجديد.. خطوات سهلة

في كثير من الأحيان، وعندما ينتقل أحد الأفراد من سكن لآخر جديد، يحرص على التأكد من توصيل جميع المرافق الأساسية، حتى يتمكن من توفير جميع الاحتياجات الخاصة به، الأمر الذي يجعله يهتم بالتقديم لإدخال تلك المرافق، سواء كانت عداد الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي، وفي بعض الأحيان، قد ينتقل الساكن إلى منزل يتوافر به جميع الخدمات، ولكنها تكون مسجلة باسم الساكن القديم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة إجراءات نقل عداد الكهرباء باسم المشترك الجديد.

ويحرص جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها المواطنون، حتى يتمكنوا من إجراء جميع الخدمات التي يرغبون بها بسهولة، ونوضح من خلال هذا التقرير إجراءات نقل عداد كهرباء باسم المشترك الجديد، وكيفية توصيل الكهرباء للمنشآت السكينة وغير السكنية، والتي جاءت كالتالي:

إجراءات نقل عداد كهرباء باسم المشترك

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إجراءات نقل عداد كهرباء باسم المشترك الجديد، لتتمثل في الآتي:

- يتوجه العميل الراغب في نقل عداد الكهرباء لمشترك آخر إلى شركة الكهرباء التابع لها العميل.

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، فضلا عن تقديم صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للمالك السابق، والراغب في التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

- وفى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ما ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية؟

- تلتزم الشركة بأحكام المادة 60 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة 82 من لائحته التنفيذية.

- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقا للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

- في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقا لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

- يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقا للرسومات المرفقة لكل حالة.

- في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة، وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريبا أو طبقا لشكل الغرفة من الداخل.

نصائح يجب اتباعها عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وهناك بعض الأشياء التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي يجب أن يحرص المواطن على إجراءها عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع، حتى يضمن سلامة العداد عند التركيب، وتتمثل في الآتي:

- عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة، يجب أن يطلب المواطن من الفني القائم بالتركيب قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

- وقبل أن يغادر الفني، يحب التأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

- احرص على وضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن، حتى تستطيع التأكد من عدم وجود مشكلة في العداد قد تعرضك لمسؤولية قانونية.