«قناة السويس»: أجرينا صيانة لأكبر ناقلات الوقود في ترسانات مصرية

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الخميس نجاح إجراء عمليات صيانة لعدد من ناقلات الوقود في الترسانات التابعة للهيئة، بعد تطويرها وشراء عدد من الأحواض العائمة المخصصة لعمليات الصيانة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة خلال شهر نوفمبر استقبلت سفن كبيرة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح، حيث استقبلت أول وحدة بحرية على الحوض العائم وهي وحدة الخدمات البترولية PMS 12 من النوع PIPE LYER.

وأشار البيان إلى أن الوحدة يبلغ طولها 110 أمتار، بعرض 36 مترا، وحمولة كلية 6635 طنًا، فيما يبلغ الطول الكلي للحوض العائم 260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

استقبال أكبر ناقلة وقود

وقال البيان إن الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، استقبل ناقلة الوقود العملاقة «ASTARI I» التابعة لشركة «Saud Shipping» في واحدة من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها.

وأشار إلى أن ناقلة الوقود «ASTARI I» هي أكبر سفينة يمكن رفعها على الأحواض المتواجدة بالترسانات المصرية وعلى مستوى الساحل الغربي للبحر الأحمر بالكامل، بحجم Suez Max.

ويبلغ طول الناقلة 275 متر وعرضها 48 مترا وبحمولة إجمالية (Gross Tonnage) قدرها حوالي 80000 طن، وحمولة صافية (Net Tonnage) 47000 طن.