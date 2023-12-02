المطران حنا: نتمنى أن يعود الحكام الغربيين إلى ضمائرهم ويوقفوا الحرب على غزة

دعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، إلى أن ينير نور الميلاد عقول وضمائر الحكام الغربيين، لكي يعودوا إلى إنسانيتهم ويوقفوا العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال المطران حنا، في بيان صحفي: «في الوقت الذي يحتفل فيه العالم المسيحي بالميلاد، نرى الحكام الغربيين يبررون ويدعمون العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول».

وأضاف: «كيف يمكن للمرء أن يدعى أنه مسيحي ويقبل بأن يقتل الأبرياء ويُدمَّر عليهم المنازل؟ أين هي القيم المسيحية من سلوكياتكم واعمالكم ومواقفكم؟».

«حنا»: المسيحية دين المحبة والرحمة

وشدد المطران حنا على أن المسيحية هي دين المحبة والرحمة، ويجب أن تترجم هذه القيم إلى مواقف عملية، وليس مجرد شعارات ومصطلحات.

وختم المطران حنا بيانه قائلا: «نطالب مجددا الكنائس المسيحية في العالم بأن تجدد دعوتها ونداءها ورسالتها بوقف الحرب التي يدفع فاتورتها المدنيون وخاصة الأطفال».

وأضاف، «في العواصم الغربية يحتفلون في هذه الأيام بإنارة شجرة عيد الميلاد المجيد.. أنار الله قلوبكم وعقولكم من أجل نصرة كل إنسان مظلوم ومعذب في هذا العالم».