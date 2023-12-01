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آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة.. اعرف عيار 21 بكام

كتب:

سعيد رمضان
09:32 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 1-12-2023، خلال منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، استقرارًا نسبيًا، وجاء سعر الجرام عيار 21 عند 2795 جنيهًا دون مصنعية.

واستقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، المستخدم في صناعة السبائك، عند 3194 جنيهًا، حسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، خلال منتصف التعاملات المسائية حسب آخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 2928 جنيهًا للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، مسجلًا نحو 2795 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 2396 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 1863 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، بمحلات الصاغة المصرية، نحو 22360 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2057 دولارًا.

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بقلم سعيد رمضان