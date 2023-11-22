أسعار الذهب عالميا تتجاوز 2000 دولار للأوقية.. خبراء يكشفون السبب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، لتتجاوز 2000 دولار للأوقية، بدعم من هبوط عائدات السندات الأمريكية، فضلاً عن صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، التي تضمنت بعض العناصر الداعمة لصعود أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.20% خلال تعاملات اليوم، لتصل عند مستويات 2002.30 للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ شهر مايو 2023، وفي الوقت نفسه حققت العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.10% لتستقر قرب مستوى 2023.80 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع الذهب عالمياً

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إلى مستويات 2000 نقطة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

انخفاض عائدات السندات الأمريكية

تلقت أسعار الذهب العالمي دعماً ملحوظاً اليوم الأربعاء، من انخفاض عائدات السندات الأمريكية، حيث سجلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات انخفاضاً بنحو 1.15%، لتتراجع إلى مستوى 4.367 نقطة، فيما هبطت عائدات السندات لأجل 20 سنة بنحو 1.05% إلى مستوى 4.712 نقطة، وكذلك انخفضت عائدات السندات لأجل 30 سنة بنسبة 1.16% لتصل إلى 4.527 نقطة؛ مما عزز من ارتفاعات أسعار الذهب خلال التداولات.

نتائج اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي

ومن بين الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الذهب اليوم، صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق أمس الثلاثاء، والتي أظهرت أن هناك عدد متزايد من الشركات أبلغت عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على أعمالها، الأمر الذي عزز من التكهنات التي تشير إلى احتمالية أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير بآخر اجتماع له خلال عام 2023، واستفاد الذهب من ذلك خلال تعاملات اليوم.