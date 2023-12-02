20 جنيها انخفاضا في الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-12-2023، خلال بداية التعاملات اليومية وذلك عقب تراجعها الكبير خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وجاءت قيمة الانخفاض بـ20 جنيهًا للجرام عيار 21 مقارنة بأسعار أمس.

وسجل عيار الذهب 21 نحو 2775 جنيهًا بدلًا من 2795 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2072 دولارًا، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية وأسعار البورصة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويقدر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3194 جنيهًا للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو يستخدم في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2396 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1863 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و360 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

أما عن أسعار الذهب بالمصنعية، فهي متغيرة من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 2038 دولارًا للأوقية.