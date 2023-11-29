تفاصيل شخصية وفاء عامر في فيلم «أبو نسب» قبل عرضه بالسينما

تستقبل دور العرض، فيلم شماريخ، بطولة الفنان محمد عادل إمام، اعتبارًا من21 ديسمبر المُقبل، ليُشارك في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، وسط منافسة سينمائية صعبة.

وتُشارك الفنانة وفاء عامر، في فيلم أبو نسب، كضيفة شرف، إذ تُجسد شخصية زوجة الفنان ماجد الكدواني، ضمن الأحداث، وسيجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وأحداث فيلم أبو نسب

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

فريق عمل الفيلم

فيلم «أبو نسب» يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.