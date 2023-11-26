طرح فيلم «أبو نسب» رسميا في دور العرض 21 ديسمبر المقبل

أعلنت شركة «سينرجي فيلميز» عن طرح فيلم «أبو نسب» للنجم محمد إمام في دور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر المقبل، إذ تسعد الشركة لبدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة، بطرح البوسترات الدعائية وكذلك البرومو قبل إطلاق العمل في دور السينما.

تفاصيل فيلم «أبو نسب»

فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم أبو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.