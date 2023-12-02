رئيس الجالية المصرية بالكويت: إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني

قال أحمد عبد العظيم رئيس الجالية المصرية في الكويت، إنه يوجد إقبال كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية وهتافات عدة لمصر من أبنائها بالكويت، حيث شكل أبناء الجالية طابور، رافعين أعلام مصر.

إقبال كبير من المصريين بالانتخابات

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أن الجميع شهد على ما حدث في مصر من إنجازات ومشروعات في الفترة الأخيرة، والجالية المصرية في الكويت لديها رغبة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية متنوعين بين؛ عائلات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وشباب.

وتابع: «نوجه رسالة للعالم، بأن الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية والدولة المصرية»، لافتًا إلى أهمية دور السيدات المصريات، حيث يقفن أمام المقرات الانتخابية يهتفنن: «إحنا عايزين كل يوم انتخابات»، مؤكدًا أن الدولة المصرية متبنية المرأة وكفلت حقها في الدستور ومجلسي النواب والشيوخ لأن لها دور في القيادة السياسية.