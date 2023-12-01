طوابير المصريين تتحدى برودة الجو في الانتخابات الرئاسية بلندن (صور)

رصدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، توافد المواطنين في لندن من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، التي بدأت جولة التصويت فيها للمصريين بالخارج منذ اليوم.

توافد المصريين للإدلاء بصوتهم في فرنسا

وليست بريطانيا هي الدولة الوحيدة، حيث تعمل المتحدة لحقوق الإنسان على رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين من خلال غرفة عمليات مركزية، وعدد من اللجان في دول مختلفة حول العالم، من أبرزها فرنسا، بريطانيا، النمسا، هولندا، إيطاليا، المانيا، وسويسرا، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة.

وقالت المتحدة لحقوق الإنسان، إنه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، بدأ المواطنون بلندن في التوافد على اللجنة من أجل الإدلاء بصوتهم، وزاد عدد المواطنين بشكل ملحوظ بداية من بعد صلاة الجمعة وحتى الآن ما زال التوافد مستمرا.

حرص المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه، قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالخارج يشهد حرص المواطنين على الإدلاء بصوتهم رغم البرودة القارصة في دول أوروبا، وهو ما يدل على إصرار المصريين بممارسة استحقاقهم الدستوري.