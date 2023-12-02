«بيطري المنيا»: حملات مكثفة لمتابعة الأسواق حفاظا على الثروة الداجنة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

توفير غذاء آمن للمواطنين

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بمتابعة حالة الطيور الصحية بالأسواق والمزارع، من خلال سحب عينات ما قبل البيع بعدد من المزارع التابعة لإدارات (المنيا - بني مزار - مغاغة - سمالوط ) البيطرية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتكثيف حملات متابعة الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين حفاظا على الصحة العامة.

تكثيف التقصي النشط لمرض إنفلونزا الطيور

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير المديرية، أنه في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع بدء موسم هجرة الطيور وتكثيف التقصي النشط لمرض إنفلونزا الطيور، قامت لجنة من إدارة الدواجن بالمديرية و أطباء قسم الدواجن والأبيدميولوجي بإدارتي المنيا وسمالوط البيطرية، بالاشتراك مع أطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل تقصي نشط لمرض إنفلونزا الطيور في التربية المنزلية وسحب عينات وتحليلها للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور نظرا لازدياد نشاط الفيروسات مع دخول فصل الشتاء.

كما أكد متابعة تنفيذ إجراءات الأمان الحيوي بالمزارع وتنظيم العديد من الندوات الإرشادية لمربى الدواجن وأصحاب المزارع والعاملين في مجال صناعة الدواجن بضرورة التحصين وأخذ العينات حفاظا على تنمية الثروة الداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين.