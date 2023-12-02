ضبط 29 مخالفة في حملات تموينية على أسواق الوادي الجديد

شنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حملات تموينية كبرى على الأسواق، أسفرت عن تحرير 29 محضرًا تموينيًا، كما أكدت توافر كميات كبيرة من السكر داخل كافة المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة.

حملات تموينية مكثفة على أسواق الوادي الجديد

وقال محمد رجب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى شن حملات تموينية مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، للمرور على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن تحرير 29 محضراً تموينياً خلال الأسبوع الماضي، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين من التجار.

توفير كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية

وكشف وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، عن توفير كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة أرجاء المحافظة، مع تشكيل لجنة تفتيش بالتعاون مع ديوان عام المحافظة للمرور على كافة المنافذ التابعة للوحدات المحلية التي تقوم بدورها بتوزيع السكر الحر بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توافر كميات من السكر، في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار.