تفعيل مبادرة لفحص الأورام السرطانية في 15 وحدة صحية بالبحر الأحمر

أعلنت صحة البحر الأحمر عن بدء مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تتضمن 4 أنواع من مرض السرطان هي سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم؛ استمراراً لخدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تحت رعاية وزارة الصحة.

خدمات المبادرة 15 وحدة صحية بالبحر الأحمر

وكشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تفعيل المبادرة في 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة بجميع الإدارات الصحية في 4 وحدات في رأس غارب، و4 في الغردقة و3 في القصير و2 في حلايب وشلاتين ووحدة في مرسى علم.

وتقدم كافة خدمات المبادرة بالمجان لجميع المواطنين على أن تقديم خدمات المبادرة في الوحدات الصحية ابتداء من الرابع من شهر ديسمبر الجاري، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

خدمات طبية بالبحر الأحمر

وأكد "العربي" فى بيان صحفي اليوم الجمعة، توفير كافة سبل الدعم والإمكانيات وتذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمنتفعين في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.