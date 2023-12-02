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«حملة السيسي» تستعرض توافد المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة (صور)

كتب:

محمد سعيد الشماع
04:37 م | السبت 02 ديسمبر 2023
توافد المصريين بإيطاليا للتصويت في الانتخابات

توافد المصريين بإيطاليا للتصويت في الانتخابات

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من اليوم الثاني على التوالي، واستمرار توافد الجاليات المصرية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في أسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا.

وقالت الحملة الرسمية: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357.

⁩يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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