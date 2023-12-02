حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بجمعية عمرو بن العاص 300 متر مربع، وتنفيذ إزالة حالتي تعدي بجمعية نور الإسلام بمساحة 170 مترا مربعا بجنوب بورسعيد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استغلال الأراضي المستردة

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.