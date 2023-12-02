رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أبو تشت بقنا

كتب:

رجب آدم
10:39 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
حملة إزالة بقنا

حملة إزالة بقنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمالي محافظة قنا، أعمالها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها بكل القرى التابعة لها، والتصدي لها في مهدها، وتحرير محاضر للمخالفين.

حملة إزالة في محافظة قنا

وتمكنت حملات الوحدة المحلية، التي قادها كل من سيد تمساح، رئيس المركز، وحمادة صلاح جيلاني، نائب رئيس مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، من إزالة عشرات المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء الوحدات القروية بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتفعيل القانون مع المخالفين.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد حمادة صلاح جيلاني، في بيان، أنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها دون تقاعس أو تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين.

وأشار نائب رئيس المركز، إلى تكثيف المتابعة الميدانية على القرى والنجوع، والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وتقديم اللازم نحو الإفادة بإزالة تلك المخالفات.

اقرأ المزيد:

إزالة 431 طن قمامة ومخلفات بناء في حملة مكبرة بالإسماعيلية 

إزالة إعلانات ووقف أعمال بناء مخالف في حملة مكبرة بحي المنتزه بالإسكندرية

إزالة 32 حالة تعد في حملة مكبرة بالقليوبية

إزالة 15 إعلانا غير مرخص ورفع التعديات في حملة بالمنصورة

إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية

إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالإسماعيلية 

إزالة 24 إعلانا عشوائيا في حملة مكبرة بالمنصورة

إزالة الإعلانات المخالفة خلال حملة بشوارع مدينة الرياض في كفر الشيخ
بقلم رجب آدم