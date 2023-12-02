حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أبو تشت بقنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمالي محافظة قنا، أعمالها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها بكل القرى التابعة لها، والتصدي لها في مهدها، وتحرير محاضر للمخالفين.

حملة إزالة في محافظة قنا

وتمكنت حملات الوحدة المحلية، التي قادها كل من سيد تمساح، رئيس المركز، وحمادة صلاح جيلاني، نائب رئيس مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، من إزالة عشرات المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء الوحدات القروية بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتفعيل القانون مع المخالفين.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وأكد حمادة صلاح جيلاني، في بيان، أنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها دون تقاعس أو تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين.

وأشار نائب رئيس المركز، إلى تكثيف المتابعة الميدانية على القرى والنجوع، والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، وتقديم اللازم نحو الإفادة بإزالة تلك المخالفات.