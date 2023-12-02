«عربية النواب»: عودة قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة يقوض عملية السلام

انتقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عودة القصف الجنوني لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، بعد هدنة إنسانية استمرت عدة أيام، بفضل الجهود المصرية والتي أسفرت عن تبادل عدد كبير من الأسري، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

إصرار على تقويض عملية السلام

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن ما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم وحشي، إصرار على تقويض عملية السلام في المنطقة، وتمسكا من جانبها لتنفيذ مخططها بتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار النائب إلى أن هناك تجاهلا واضحا من المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، لاسيما وأنه منذ تجدد القصف مع انتهاء الهدنة وصل عدد الشهداء والمصابين إلى المئات.

نتائج كارثية

وتساءل أحمد فؤاد أباظة: ما ذنب الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الآلة العسكرية الغاشمة؟، مشيرا إلى أن استمرار القصف بهذا الشكل يؤدي لنتائج كارثية، لاسيما وأن قطاع غزة يعاني أشد المعاناة بسبب أعمال التخريب والدمار على مدار الأيام الماضية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.