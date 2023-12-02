رئيس «شباب الخارج»: إقبال كبير من الجالية المصرية بالإمارات على انتخابات الرئاسة

توجّه الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج، لمتابعة عملية تصويت أبناء الجالية في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع أعضاء الاتحاد لحشد المواطنين للمشاركة والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد «حسين»، أن هناك حالة من الإقبال الشديد من المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات، إذ قامت قيادات الجالية بتوفير باصات في كل إمارة من الإمارات السبع، وهو ما ساهم في وجود حشود كبيرة من الناخبين.

وأشاد رئيس اتحاد المصريين بالخارج بجهود ودور قيادات الجالية، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، وهم أحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري بدبي، الدكتور صبحي الجزيري بالفجيرة، وعضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري والمستشار لطفي حسين رئيس نادي عجمان، وماهر قنديل رئيس نادي أم القوين، والمهندس يوسف الصديق، والدكتور شريف شعبان أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن أحد قيادات الجالية في الإمارات ودينا حسين ومحمد الشافعي رئيس النادي المصري برأس الخيمة.

تنسيق مستمر مع الحملة الرسمية

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي حرص على محادثة جميع قيادات الجالية المصرية في الإمارات، ووجه لهم الشكر على تلك المجهودات الكبيرة التي انعكست على وجود حشد كبير أمام لجان الانتخابات.